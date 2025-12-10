П оскъпването на такситата в София, планирано за 1 януари 2026 г., ще подрани.

Причината е в това, че поскъпването се случи чрез повишаване на минималната цена, която влиза задължително в сила от Нова година. Същевременно пренастройването на апаратите отнема време поради ниския капацитет на техническите пунктове.

„Ако хипотетично всички таксита изчакат Нова година и чак тогава отидат да пренастроят апаратите си, ще има няколко седмици без таксита, тъй като старите тарифи стават незаконни в 0 ч. на 1 януари 2026 г.“, обясни за „Телеграф“ шефът на една от големите браншови организации „Съюз Такси“ Кирил Ризов.

Същевременно возенето на по-високи цени до Нова година не е незаконно, тъй като те са далеч от максималните.

Taрифи

Новите тарифи бяха гласувани през октомври от Столичния общински съвет, а повишаването на минималната цена, на която карат 90% от колите, е с 18,6%.

Така масовата цена за дневен превоз става 0,73 евроцента (1,43 лв.) на километър. Нощната тарифа пък скача до 0,84 евроцента (1,65 лв.). Вдига се и максималната цена, над която е незаконно да се работи. Тя ще е 1,24 евро (2,43 лв./км) за дневна; а на нощна тарифа - 1,52 евро (2,98 лв./км).

Като причина за вдигането на цените шофьорите се мотивираха с по-високите разходи за гориво, заплати и поддръжка на автомобилите.

