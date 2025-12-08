Ф ризьорките задължително ще трябва да правят тест за алергия, преди да боядисват косата на клиентите си.

Това гласи нова наредба за здравните изисквания към бръснарските, фризьорските и козметични салони и ателиетата за татуировки и поставяне на обеци, пусната за обществено обсъждане.

Документът замества остаряла наредба от 1987 г

Процедури

С новите разпоредби детайлно са изброени процедурите, които могат да се правят във фризьорските и козметичните салони. Целта е да се сложи край на случаите, в които козметички без нужната квалификация поставят ботокс. Изрично се записва също така, че клиент с кожни обриви, петна и други признаци на заболяване на кожата, косата или ноктите се обслужва след предоставяне на удостоверение от личния лекар, че заболяването му не е заразно.

Въвеждат се изисквания към смесите за татуиране, които трябва да отговарят на въведените ограничения в европейски регламент. Има подробно разписани изисквания и за дезинфекция на инструментите, които се употребяват в ателиетата за татуировки и салоните за красота.

Площ

Регламентирана е минималната площ за едно работно място. Например при бръснарските услуги тази площ трябва да бъде 6 кв. м, при фризьорските – 8 кв. м, и т.н. В козметичните салони трябва да се обособи и помещение за козметични материали (лаборатория) с площ 3 кв. м. Трябва да има и стая за отдих на персонала. Има изисквания и за помещения или шкафове за бельо, инвентар за почистване и за съдове с капаци за коси и други отпадъци. В мотивите към наредбата е посочено, че изискванията за устройството и обзавеждането на помещенията могат да доведат до разходи за лицата, предоставящи такива услуги. Поради тази причина е предвиден срок от 1 г. от влизането в сила на наредбата, в който обектите да се приведат към новите стандарти. Въвежда се изискване изпирането на текстилното бельо като кърпи и др. да се извършва в обществени перални, отговарящи на определени здравни изисквания. Това също ще доведе до допълнителни разходи за много салони за красота, които сега имат собствени перални.

