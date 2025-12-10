П арите за здраве дадоха повод за нов протест. Медицински сестри, акушерки, рехабилитатори и лаборанти ще работят с лентички „Аз протестирам“ и ще раздават листовки на своите пациенти. Тези, които не са на смяна, ще излязат на демонстрация в 11 часа пред болниците, в които работят.

Като причина за недоволството си експертите по здравни грижи посочват липсата на обещаното увеличение на минималната стартова заплата за тях от 1550 евро. Здравният министър Силви Кирилов се ангажира във вторник да потърси решение.

Предвижда се единствено ръст на доходите с 10% на заетите в бюджетната сфера, писа NOVA.

“Вчера изнесоха данни по Бюджетната комисия, визирам Пета градска болница, където работят с 50% по-малко от щатното разписание за медицински сестри, за акушерки, за рентгенови лаборанти, за клинични лаборанти. Беше съобщена една заплата от 1650 лева”, коментира Татяна Славкова, гл. секретар на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи.

“За пореден път колегите бяха излъгани и в понеделник, когато беше взето и публикувано проекто-решението на НЗОК за Бюджет 2026. Стана ясно, че отново няма осигурени средства за минималното възнаграждение на специалистите по здравни грижи”, коментира тя.

По думите ѝ, въпреки че проф. Ангелов съобщи, че са осигурени 100 млн. евро за младите лекари, здравните работници нямат яснота как ще бъдат разпределени тези средства, ще достигнат ли до всеки един техен член и ще бъдат ли насочени конкретно за увеличаване на техните възнаграждения. “Днес имаме среща в Министерство на здравеопазването и може би в по-късен час ще имам повече информация”.

“В Асоциацията членуват всички медицински сестри, рентгенови, клинични лаборанти, акушерки, които упражняват професията в територията на страната. Вчера получих десетки писма от колеги, които искат да се включат в протеста и ще се включат несимволично, само с лентички, защото сме малко и в някои отделения има на работа само една медицинска сестра. Тя ще си сложи лентичка, но няма как да остави своите пациенти и грижите за тях”, обясни Славкова.

Според нея този протест няма да се прелее към другия голям протест, насрочен за 18 часа.