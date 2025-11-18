Ц елият контрол върху камиони, автобуси, таксита и учебни автомобили минава от ДАИ към МВР.

Това става ясно от проектопромените „Роби Уилямс“, с които контролните правомощия на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ към транспортното министерство се поемат от МВР. Те засягат Закона за автомобилните превози и Закона за движението по пътищата относно контрола на пътя при превози на пътници и товари, както и шофьорските курсове. До промените се стигна след дългогодишни опити на държавата да овладее корупцията в ДАИ, увенчани със скандалния случай, при който служители на инспекцията поискаха подкуп от водачите на камионите за концерта на Роби Уилямс в София в края на септември.

Правомощия

С промените в закона министърът на вътрешните работи се добавя като основен играч в държавната политика по превози на пътници и товари. Той например вече ще има достъп до регистъра на таксиметровите превозвачи. За специализирани и случайни автобусни превози ще трябва писмено да бъдат уведомявани вече органите на МВР. Министерството получава и правомощия да проверява на пътя лицензите на чуждите камиони за международни превози, както и разрешителните им за превоз на товари до или транзит през територията на страната. В неговия ресор вече ще влизат и проверките на разрешителните на българските превозвачи на пътя. Лицензите на наши и чужди превозвачи за редовен превоз на пътници ще бъдат вече проверявани на пътя от органите на МВР, гласят промените.

Режим

С поправките в Закона за движението по пътищата отделно се отнема правото на ДАИ да използва автомобили със специален режим на движение. Същевременно на МВР се дават правомощия да спира камиони и да измерва натоварването на осите им, да проверява за правилното разположение на товара, както и да инспектира данните от тахографите им. МВР вече ще има право и да спира за проверки на пътя колите на автошколите.

Деян Дянков