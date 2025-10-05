Н едекларирани осем тона химически продукти бяха задържани от митническите служители на ГКПП "Капитан Андреево" при проверка на камион, излизащ за Иран.

Товарният автомобил с турска регистрация, управляван от турски шофьор, уж превозвал стенни хартиени и текстилни облицовки от България. При документалния контрол и проверката на осовото натоварване обаче било установено несъответствие между реалното тегло и декларираното, предаде БТА.

След рентгенов контрол инспекторите открили необичайни плътности в товара. При физическата проверка между декларираната стока се криеха палети с общо 8 000 кг химикали за производство на бои, лакове и лепила.

Препаратите са задържани, а срещу шофьора е съставен акт. От митницата припомнят, че само в началото на септември на същия пункт бяха открити четири тона нелегално пренасян хладилен агент в камион от Турция за Германия.