С лед потопа, който стана на Елените, сега още един морски курорт е под вода. Става дума за Лозенец, който осъмна под вода, след като проливен дъжд се изля без прекъсване през цялата нощ. Най-ниската част на селото е сериозно наводнена, а приземните етажи на няколко хотела вече са под вода. Засега евакуация не се налага, но напрежението сред местните расте.

Ситуацията е тежка и в района на Царево, където обилните валежи предизвикаха локални наводнения и затваряне на пътища. Превантивно е спряно движението към къмпинг „Нестинарка“ и по участъците край деретата, тъй като големи количества вода се стичат към морето, предаде NOVA

СЛЕД УЖАСА НА "ЕЛЕНИТЕ": Още един район заплашен от същото, активирана е системата за предупреждение! (СНИМКИ)

Само до обяд в района са паднали 94 литра на квадратен метър — количество, което превърна улиците в потоци.

В община Приморско продължава изпомпването на вода от язовир „Ново Паничарево“, чийто воден обем е стигнал на метър от преливника. Водата се прехвърля с мощни помпи към язовир „Ясна поляна“, където има свободен капацитет и засега опасност за хората няма.

СЛЕД ПОТОПА: Извънредни мерки в Елените

Общинският щаб в Царево предупреждава: „Бъдете изключително внимателни – възможни са локални заливания на пътища и улици. Затворен е разклонът за плаж „Нестинарка“ откъм село Бродилово. Реките и деретата засега не преливат, но водата от републиканската мрежа се стича масово“.

Заради опасната обстановка училищата и детските градини в общината остават затворени. Денят е обявен за неучебен – мярка, взета малко след 7:00 часа сутринта.

Въпреки потопа, социалният патронаж и млечната кухня продължават работа, увериха от общината.