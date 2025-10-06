С лед ужаса с водния ад в курортния комплекс "Елените", още един район е заплашен от същия апокалипсис.
Националната система за ранно предупреждение BG-ALERT бе активирана в понеделник за територията на област Добрич заради прогнозирани значителни количества валежи.
Сигналът бе изпратен в 17:00 часа до мобилните телефони на жителите и гостите на региона.
В известието се предупреждава, че на 6 октомври се очакват силни и продължителни дъждове в цялата област, които могат да доведат до локални наводнения и опасност около водоеми и реки.
„Бъдете внимателни около водните обекти. Следвайте указанията на властите и аварийните служби,“ се посочва в съобщението, подписано от областния управител на Добрич.
Червен е кодът за област Добрич и цяла Източна България за 7 октомври.
Метеоролозите предупреждават, че очакваните валежи могат да достигнат значителни количества за кратко време.
*Източник: pronewsdobrich