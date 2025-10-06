С ринатото ваканционно селище Елените очаква нови валежи в понеделник. От 15.00 часа достъпът ще бъде ограничен като част от въведените със заповед на областния управител на Бургас Владимир Крумов извънредни мерки.

Забраната за пребиваване на територията на селището остава в сила до второ нареждане.

Междувременно екипи на Регионалната екоинспакция и Басейнова дирекция ще направят оценка на екологичната обстановка и на качеството на питейната вода там, предаде БГНЕС.

"Дали сме изрични нови указания на кметовете на общини и малки населени места отново да обходят районите си, да предупредят живеещите в опасни зони, които са били заливани и преди и могат да бъдат залети, да се преместят на втория етаж да нощуват или в понеселник срещу вторник и сряда да нощуват при близки и роднини в по-високи места", заяви Владимир Крумов, цитиран от Радио Бургас.

По думите му, нови обилни валежи могат да предизвикат нова приливна вълна.

На всички евакуирани от курорта Елените е осигурен подслон и грижа.

Потопът във ваканционното селище взе четири жертви.