С лед смяната на тръбите на Топлофикация в столичния жк „Дружба 2“ мишките, плъховете и хлебарките няма да могат да навлизат в блоковете. Това съобщиха пред „Телеграф“ изпълнителите на проекта.

Спирането на нежеланото нашествие отвън е допълнителен ефект от метода, по който се прави подмяната на тръбите за парното.

Четири различни фирми са спечелили обществената поръчка за изпълнение на проекта. Всяка от тях работи в четирите микрорайона на „Дружба 2“ - блоковете с номерация, започваща с 2, 3, 4 и 5. Фирмите са с различни ръководства, които се грижат за поръчката на необходимите материали. От сроковете на доставката им зависи дали по-бързо или малко по-бавно става подмяната и съответно броят на дните без парно и топла вода. Всички фирми обаче работят по еднаква технология.

Материали

В една от фирмите тръбите са доставени от Полша, а фитингите от русенска фирма. Тръбите са метални. Те се изолират преди полагането им със специална пяна, която ги обгръща плътно. Върху пяната се слага пластмасова изолация, копираща тръбите. По дължината им има тънък кабел с датчици, които ще показват точното място на аварията, когато възникне такава.

Метод

При изграждането на тръбопровода за парното към блоковете в „Дружба 2“, които са построени през 80-те години на миналия век, тръбите са положени в кухи бетонни шахти с капаци. Именно по тях гризачи и хлебарки са преминавали и навлизали в сградите. Сега това няма да е възможно, защото според използваната технология няма кухи шахти. След полагането на изолираните тръби и заваряването им на необходимите места под тях се слагат чували с пясък за поддържане на нивелацията. Следва техническа проверка за издръжливост при налягане 25 атмосфери – при нормалното топлоподаване налягането е 5,6 атмосфери, обясниха още изпълнителите на проекта.

Зариването

За всички, които се чудят защо бетонните капаци на шахтите се махат, фирмаджиите обясняват, че те не са нужни. Тръбите се засипват с около 30 см пясък – хем да ги държат, хем да дават възможност за лек луфт, тъй като от голямото налягане по тях тръбите леко се движат. Върху пясъка се засипва пръст до запълване на дупката. При последващото слягане има обещание за допълнително запълване. Когато трасето на тръбите минава под пейка, алея или някакво съоръжение, преди разкопаването се правят снимки и по тях след това от фирмата трябва да възстановят разрушеното в същия вид.

