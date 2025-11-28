72-годишният таксиметров шофьор Нечо Нечов изрази своята благодарност към МВР за това, че са му върнали откраднатия телефон след опит за изнудване. Водачът на жълтия автомобил дойде лично до редакцията на вестник „Телеграф“, за да изрази сърдечното си признание към полицаите от 1-во РУ.

Решил да изкаже благодарност през страниците на любимия му вестник „Телеграф“, тъй като така ще се достигне до най-многобройна публика и се надява служителите на МВР да бъдат отличени.

Рекет

„Искам да благодаря на Юлиян Христов Йорданов, Даниел Митков Петков, Христина Янева и господин Глухарски от Първо районно“, каза пред „Телеграф“ Нечо Нечов. Той разказа, че докато седял в колата си със стомашни болки, младеж минал няколко пъти покрай него, отворил вратата и откраднал телефона му, който се зареждал. Крадецът бил облечен в черни дрехи и суитшърт с качулка. Таксиметровият шофьор извикал, за да го спре, но апашът хукнал по столичният бул. „Граф Игнатиев“. Нечо носел в себе си друго мобилно устройство и от него се свързал с откраднатия телефон. Младежът му вдигнал, но поискал откуп, за да му го върне. Шофьорът попитал колко ще му струва рекетът и крадецът казал, че сумата, която търси, е 50 лв.

Клопка

На следващия ден Нечо спрял на светофар и крадецът му звъннал да го попита дали е събрал парите. Пред него на същия светофар седял полицейски патрул. Шофьорът отишъл до полицаите и им дал знак, в който сигнализирал да го изслушат. Полицаят снимал телефонния номер, казал на Нечо да отиде в районното. Там дали указания на дядото да извика крадеца на бул. „Мария Луиза“, където полицаите му направили клопка и го закопчали. Телефонът се намирал в близък хотел и полицаите го върнали на шофьора.