Д о 150 евро, но минимум 100 евро, ще могат да теглят клиенти с банкови карти от ПОС устройството на магазини, без да са длъжни да купуват нещо.

Целта е да се осигури по-добър достъп до пари в брой, особено в отдалечени и селски райони, където няма банкомати.

Мярката бе договорена между Европейския парламент и Съвета на ЕС, които са се споразумени по Регулацията за платежни услуги и Третата директива за платежни услуги.

Друга мярка предвижда при теглене от банкомат клиентът предварително да бъде уведомяван за таксите, които трябва да плати. Ще бъде изписван и валутният курс, ако се тегли в чужда валута. Услугата ще бъде налична, независимо дали банкоматът е на банката, издател на картата.

Измами

Новите регулации също така предвижда клиентите на банките да бъдат по-добре защитени срещу измами. Ако доставчикът на платежни услуги не приложи адекватни механизми за превенция срещу измами, той ще носи отговорност за покриване на загубите на клиента. Освен това доставчикът ще трябва да проверява дали името на получателя на превода и неговият уникален номер съвпадат. Ако не съвпадат, плащането ще се отказва и платецът ще бъде уведомен за това.

Депозиране

Междувременно банките у нас започнаха да обявяват на сайтовете си детайлна информация за работата на банкоматите във връзка с въвеждане на еврото от 1 януари. УниКредит Булбанк например информира, че от нейните банкомати ще могат да се теглят левове до 31 декември, а от първите часове на 1 януари тегленето ще бъде единствено в евро. До 10,00 ч. на 30 декември банкоматите с депозитна функция ще са достъпни за вноски в лева. Функцията по депозиране ще бъде отново активна в първите дни на месец януари 2026 г., като ще се приемат само евробанкноти. След 1 януари максималният размер на единична депозитна операция се увеличава до 9990 евро. Максималният брой банкноти зависи от модела на банкомата. Декларация за произход на средства ще се изисква при единична депозитна операция за суми, равни и по-високи от 750 евро. Менюто „Плащане на сметки на АТМ“ ще бъде премахнато, като остава възможността за плащане на сметки чрез меню B-pay.

София Симеонова