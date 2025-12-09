Т ирове превърнаха „Кулата – Промахон“ в капан! По информация на „Телеграф“ от пътуващи, тежкотоварни камиони умишлено са затискали и блокирали леки коли, прибиращи се към България от гръцка страна.

Сцената се е разиграла около 21 часа във вторник вечерта, а свидетели описват ситуацията като „пълен хаос“.

По думите на очевидци, когато трафикът за тировете е бил отпушен, шофьорите на тежките машини са потеглили в три колони едновременно, препречвайки пътя на леките автомобили.

Резултатът – десетки заклещени коли, невъзможност за маневри и напълно блокиран път.

Информацията идва от член на групата „Кулата Промахон“, която е минала по маршрута в посока Гърция около час по-рано и е станала свидетел на нестихващото напрежение.