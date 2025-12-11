Н ационалната агенция за приходите ще дава трошки, отнети от пияни и дрогирани шофьори, за скрап.

Това ще се прави с потрошени в катастрофи автомобили, както и с много стари такива, за които не може да бъде намерен купувач, разясниха от НАП пред „Телеграф“. Очакваните постъпления от един предаден за рециклиране автомобил са 200-500 лева.

Наредба

Наскоро Министерство на финансите пусна за обществено обсъждане специална наредба за условията и реда за унищожаване на имущество, отнето в полза на държавата. Това се прави, защото НАП вече е задръстена с отнети трошки от пияни и дрогирани шофьори, които никой не иска да купи. Същевременно разходите по съхранението им струват пари на държавата, като паркингите на полицейските управления се препълниха със задържани автомобили.

В наредбата на МФ се разписва в кои случаи отнетите в полза на държавата вещи ще се определят като негодни и ще подлежат на унищожаване: когато са в лошо състояние, водещо до невъзможност за употреба, когато са със загубени потребителски качества, когато не съответстват на изискванията на нормативен акт за употреба или регистрация или пък са налице други недостатъци, водещи до невъзможност за продажба.

Процедури

„В общ план трудно би могло да се прогнозира общият брой на МПС, които ще бъдат рециклирани, тъй като освен превозни средства, които са с изцяло загубени качества (катастрофирали, с тежки щети по тях и невъзможност да бъдат регистрирани за движение по пътищата), има и голяма част от автомобили, които са включени в търгове в опит да бъдат продадени. При невъзможност това да се случи на няколко търга и е налице значително обезценяване може да се пристъпи към процедура по унищожаване/рециклиране“, разясняват от НАП.

Разпоредбата в Наказателния кодекс за отнемане в полза на държавата на автомобили на пияни и дрогирани шофьори влезе в сила през август 2023 г. От въвеждането на тази мярка в НАП са постъпили актове за отнемане на 3748 моторни превозни средства – основно леки коли. До края на ноември 2025 г. са продадени чрез търг 1004 МПС за общо 2 168 454 лева.

Съсобственици

През този период 138 автомобила са изкупени от съсобственици по реда на чл. 258 от ДОПК. Това се прави в случаите, в които е отнета в полза на държавата само идеална част от автомобила, например при наличието на съпружеска съсобственост. Тогава, съгласно ДОПК, идеалната част първо се предлага на съсобственика недлъжник да изплати частта на длъжника. Ако той откаже, автомобилът отива на търг. От тази форма на продажба са постъпили приходи в размер на 346 814 лева. Най-дълбоко се е бръкнал съсобственик, който е платил 47 000 лева за изкупуване на 1/2 идеална част от лек автомобил БМВ Х5 с дата на първоначална регистрация юни 2020 г.

Най-скъпо продадено возило на търг пък е автомобил марка „Мерцедес“ модел ЦЛ 550 на стойност 18 777 лева.

Правила

В самото начало на стартиране на процедурите по продажба на отнети от пияни и дрогирани коли на тезгяха бяха предложени няколко над 20-годишни трошки. Първите два автомобила бяха 24-годишен „Опел“ с първоначална цена 1200 лева и 27-годишен „Фолксваген Голф“, за който приходната агенция искаше минимум 1000 лева. Не е известно дали те са намерили купувач.

НАП обаче е последната брънка от веригата. Автомобилите на пияни и дрогирани първо временно се задържат от органите на МВР. След това се карат на някой от полицейските паркинги, където стоят до приключване на делото срещу водача. Отнемането в полза на държавата става с акт на съда. Едва тогава НАП стартира процедурите за продажба.

Към края на ноември в портала за продажби на приходната агенция е имало 24 обяви за търгове за такива возила. Числото се променя всеки ден.

Чиновници яхнаха 104 возила

По-новите возила могат да отидат за нуждите на бюджетни организации – министерства, общини, университети, съгласно заповед на финансовия министър. По тази линия са предоставени 104 МПС на пияни и дрогирани, показват данните на НАП. Съгласно правилата на бюджетните организации се предоставят само автомобили с първоначална регистрация след 1 януари 2010 г., за които няма пречки да бъдат пуснати в движение. Ведомствата ще могат да се възползват само от возила, които са били конфискувани или изоставени в полза на държавата или придобити от нея в рамките на производства по несъстоятелност, но не и от такива, които са били отнети заради престъпна дейност.

София Симеонова