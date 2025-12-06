С истински триумф на българската рибна индустрия посрещаме първия зимен празник – Никулден, тази година. От десет дни шарановите стопанства вадят угоените парчета и ги държат в садки, за да не миришат на кал. Над 80% от произведената сладководна риба ще бъде изкарана охладена и свежа на пазара. Така на практика рибата се оказва засега единствената храна, която на 90 процента може да засити пазара само от родно производство за празника. Това съобщи с гордост пред „Телеграф” шефът на „БГ Фиш“, най-голямата организация на производители на български аквакултури, Йордан Господинов в навечерието на Никулден. В супермаркетите се доставя най-висококачествена риба, като само шаранът се очаква да е над 2500 тона. Ако не достигне, имаме готовност да внесем от Чехия и Сърбия, а от Турция и Гърция пъстърва, в случай че търсенето надвиши предлагането, увери браншовикът. Освен шаран, чието купуване по това време на годината преживява пик, българите ще могат да се сдобият с пресни пъстърва, амур, сом, толстолоб, таранка и щука родно производство. За любителите на морските риби има изобилие от охладени ципури и лавраци, замразени бели риби, скумрии и др.

Люспа

Шаранът, който смърди на кал, вече остана в миналото, защото се съхранява с вносни фуражи, обясни Господинов. С мирис евентуално може да има в крайни магазини, които се снабдяват със стока от малки водоеми, които не са проточни, а стопанствата ги хранят със зърно или отпадъчен продукт на мелниците, но това ще са единични случаи, допълни той. Рибата се предлага жива, почистена, разфасована, на шайби във всички удобни за потребителите разфасовки. Цените ще са малко по-високи от миналогодишните, най-вече заради поскъпването на фуражите, но те не би трябвало да се забележат значително от клиентите, освен ако няма високи търговски надценки, каза Господинов. Въпреки заетостта на българина отново се връща модата на люспестия шаран заради традицията да слагаш люспа в портмонето за берекет и здраве. „И аз, въпреки че не съм суверен, си слагам по една в портфейла”, пошегува се браншовикът.

Чорби

Над 16 рибни фестивала на Никулден в различни формати в цялата страна отбелязва най-популярната група за фестивали „Кулинарните фестивали на България”. Като се започне от празниците на рибената чорба както по морето, така и в планината, та се стигне до Никулден сред лозята в Южен Сакар. Пресни риби ще се пържат, пекат в тесто, на скара, на въглища, ще къкрят на влашка саламура край Дунава. Много заведения, както и топлите точки на търговски вериги, ще продават пържени и печени шарани, бяла риба, скумрия, пъстърва и др. Проверка на БТА показва, че някои малки заведения в Габрово например ще предлагат 100 грама пълнен шаран за 5 лв., пържен или печен на плоча за 4 лв. 3 лв. пък ще са 100 грама пържена пъстърва.

Цени

Сред многообразието от риби все пак най-предпочитан е шаранът за празника, а според търговците българите по правило пазаруват в последния момент. В големите търговски вериги той може да бъде купен изчистен - с люспи или без, между 6,99 и 8,99 лв. килото. В рибните магазини в Габрово пък кило живо тегло е между 11,20 и 12,60 лв., сочи проверка на БТА. В Кюстендил шаранът се продава между 7 и 12 лв., а по-евтини са охладените риби в търговските вериги. На пазара в Кюстендил пресният шаран е 9,50 лв., но е неизчистен. В Ловеч освен пресен шаран специализиран магазин предлага изчистен лаврак за 32 лв./кг, ципура - 27 лв./кг, костур (филе) - 29 лв./кг, бял амур (нарязан) - 21 лв./кг, и др.

1000 т по-малко пъстърва

Българската пъстърва тази година ще е с 1000 т по-малко спрямо миналата есен, каза Йордан Господинов. Причината е в малкото вода в язовирите, което съответно намалява и производството на рибата. „Тази година беше борба за всяка капка вода”, описа ситуацията със сушата той. Според него България основно изнася пъстърва за Румъния, Германия, защото има подписани предварителни договори, но при недостиг може да компенсира за родния пазар с доставки от Чехия, Сърбия, Турция. Господинов обясни, че вносът на гръцки аквакултури не пречи на продажбата на българската риба. Причината е, че ние не отглеждаме нито ципура, нито лаврак, от които има свръхпроизводство в южната ни съседка.

Фермерски ципури и лавраци в България има достатъчно на пазара, а те са и по-евтини от дивите.

Есетри плуват с грация в Дунав

Забраната за улов на дива есетра и зарибяването на река Дунав със скъпата риба дава своите резултати. Все по-често се забелязва как огромни от 50 до 70 кг парчета плуват бавно и грациозно и светят, като се издигнат от водата, разказа Йордан Господинов. За да достигне такова тегло, са й нужни 7-8 години, а на моруните 15 г., за да дадат хайвер. В България моруните се отглеждат като аквакултури, а хайверът от тях се изнася в САЩ предимно. Цените вървят от 800 евро нагоре за кг, а на дивия хайвер от есетра от 2000 евро нагоре.

Светлана Трифоновска