З адграничният паспорт вече ще се издава със срок на валидност 5 и 10 години. Вдигат се цените и на документите с по-кратък срок на годност. Това предвиждат промени в Тарифа за таксите, които се събират в системата на МВР. Досега документът се издаваше само за срок от 5 години.

С въвеждането на паспорт за 10 години се увеличава броят на страниците в него от 32 на 48. Предвижда се таксата за издаване на документ със срок на годност 10 години за лица от 17 до 70 години да е 28,63 евро, или около 56 лева. За възрастните над 70 години таксата ще е 7,16 евро, а за инвалиди 2,05 евро.

Таксата за издаване на документ с валидност 5 години за лица под 14 години става 6,65 евро. За сравнение в момента цената на паспорта е 5,11 евро. Повишава се и за следващ паспорт за деца, като цената се вдига от 10,23 евро на 13,29 евро.

Хората между 14 и 70 години ще плащат за паспорт с валидност 5 години 26,59 евро вместо 20,45 евро, което е увеличение с 6 евро, или 12 лева.

Поскъпва и издаване на шофьорска книжка. В момента е 12,78 евро за лица до 58 години, а с приемането на новите тарифи става 13,80 евро. Предвижда се и въвеждане на временна карта за самоличност, която ще струва 40 евро. Тя се издава на лица, които са с подсъдими и са им отнети документи и нямат право да напускат страната.

Елена Иванова