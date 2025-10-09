С офиянци ще могат скоро да купуват и ползват билетите и картите си за градски транспорт директно през телефоните си. Това стана ясно, след като Столичният общински съвет прие реформата, предложена от Гергин Борисов и Борис Бонев от „Спаси София“.

Новата система предвижда създаването на мобилно приложение за градския транспорт, през което гражданите ще могат да закупуват билети, да подновяват месечни и годишни карти и да ги добавят директно в Apple Wallet или Google Wallet. При проверка ще е достатъчно едно сканиране с телефон или часовник.

„Днес софиянци можем да се поздравим с една добра новина — билетите за градския ни транспорт ще влязат и в телефоните ни“, заяви Гергин Борисов, общински съветник и член на комисията по дигитализация.

По думите му дигитализацията ще спести време, хартия и неудобството от забравени или изгубени карти. Приложението ще изпраща и известия за изтичащи абонаменти, като подновяването ще става с едно натискане на екрана.

Промени и в цените с въвеждането на еврото

От 1 януари 2026 г. билетите и картите за градски транспорт ще се плащат в евро, като цените ще бъдат закръглени надолу.

Според предложението:

билетчето 30+ ще струва 0,80 евро,

месечната карта – 25 евро,

годишната – 185 евро.

Средното намаление е около 2%, уточняват вносителите. Освен това ще се въведе добавка за нощния транспорт към картите, които досега не важаха за него, например младежката карта.

„Регулаторите не функционират и въвеждането на еврото ще бъде повод за повишения в много сектори. За нас е важно общините да не участват в подобна спекула — увеличението на социалнозначими услуги е недопустимо“, подчерта Борисов.

Реформата е резултат от над година работа и се разглежда като още една крачка към модернизацията на градския транспорт и дигиталното управление на столицата.