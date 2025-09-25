П о 200 лв. на човек за наем дава общината на живеещите в пропадащ блок в София. Това споделиха притеснените жители на бл. 2 в жк „Хаджи Димитър“ пред „Телеграф“, докато приготвяха багажа си, след като за цялата сграда бе издадена заповед за евакуация.

ПАНИКА В СОФИЯ: Блокове се цепят, хората на куфарите!

Тунел

Всичко започва преди две години, когато при строежа на третия метродиаметър по бул. „Владимир Вазов“ се появява проблем. Какво точно се случва, не става ясно, но в участък от около 30 метра пропада северното платно на булеварда. Само две седмици по-късно започват първите признаци за конструктивни изменения по блока. „Започнаха напуквания на стени в апартаментите, отвориха се процепи по основите на сградата, пропука се външен зид“, разказа един от живеещите. Всички те са уверени, че причината за пропадането на блока е строежът на метрото. От „Метрополитен“ ЕАД обаче отричат, като се позовават на геотехническа експертиза, възложена от тях, според която вината не е в метрото. Според хората в блока обаче връзката е косвена – заради тунела с помпи се източват подпочвени води, което е довело до спадане на налягането върху седиментите под блока, които съответно са започнали да слягат.

Заповед

До 5 ноември всички живеещи трябва да напуснат блока без никаква яснота дали някога ще се върнат в жилищата си. От общината ще финансират проект за укрепване на сградата, но кой ще поеме парите за строителните работи и кога ще се случат те, не е ясно. Тези, които не изпълнят заповедта, мълчаливо декларират, че са информирани, че животът и здравето им са в опасност, и остават на своя отговорност. За засегнатите няма общински жилища и затова от Столична община им осигуряват парична компенсация за наем. „600 лв. общо за мен и двама възрастни, за които се грижа. Наемите в района са 1200 лв. Нямам пари да си купя жилище на кредит с моята заплата от 2000 лв.“, описа положението си една от живеещите, която работи като медсестра. Хората се притесняват и докога ще получават тази помощ.

А докато едни си събират багажа, съседът им Иван Иванов прави ремонт в жилището си. „Не вярвам блокът да падне. Оставам тук и животът продължава“, коментира той оптимистично.

Деян Дянков