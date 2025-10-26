Д оброволци от Испания, Латвия, Германия, Италия, Португалия, Франция, Северна Македония и България обновиха пейки и детски площадки, изрисуваха спирка на градския транспорт и почистиха замърсени зони.

Освежено

Пейките в парка на НДК и в Южния парк вече са освежени. Благородното дело беше подкрепено и от общинското предприятие „Паркове и градски градини“, съобщи кметът на София Васил Терзиев.

„Това, което направиха, е повече от ремонт. То е жест на уважение към града и към хората, които живеят в него. И пример. София е дом на всички ни – и когато се грижим за нея, показваме, че ни е грижа един за друг. Доброволчеството е сила, която свързва – и ни напомня, че принадлежим към общност, независимо откъде идваме“, заяви градоначалникът и благодари поименно на Алан, Алекса, Арйен, Джулио, Жоао, Клара, Рита, Моника, Мириам и Десислава. Терзиев им връчи и малък подарък в знак на признателност и надежда на хората, дошли от чужбина, за да ни помогнат.

Цветя

В парковете на София започна засаждането на есенните цветя. Това е още една стъпка към по-красива и жива столица. Грижата за града не е само на институциите – тя е споделена от всички нас, категоричен е кметът и апелира да пазим и променяме София заедно – с желание, сърце и действие.

Владимир Христовски