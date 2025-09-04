С толична община за пръв път включи в графика за миене от фирмите по чистотата емблематичната улица „Малко Търново“. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев.

„Чистотата е онова малко нещо, което определя как се чувстваш в града - дали вървиш спокойно или се ядосваш на прах, боклуци и неприбрани листа. Днес, като кмет, нося отговорността този град да изглежда така, че всеки да се чувства у дома си“, заяви кметът.

Той подчерта, че софиянци заслужават чиста среда не само по големите булеварди, но и в малките улички. „Истината е, че досега често се правеше компромис - с графиците за миене, с техниката, със самото качество на работа. Улица „Малко Търново“ е символ на новия подход, който прилагаме - с грижа към всеки детайл и всяка улица в града“, допълни Терзиев.

В момента почистването в София се извършва по договори от 2020 година. Кметът посочи, че в новите договори за чистота, които се очаква да бъдат подписани до края на годината, се въвеждат ясни стандарти и 2 до 10 пъти по-строги санкции.

Фирмите ще бъдат глобявани с рекордно високи санкции, ако:

Не почистят качествено – оставят наноси, пясък, листа или чували с отпадъци след приключване на работата.

Не спазват графика за миене – за всяко закъснение или пропуснато миене.

Допуснат запрашаване на въздуха по време на почистване.

Не използват нужната техника – например, не включат централната четка на машината или не използват системата за оросяване.

Не поддържат техниката си – автомобилите трябва да са чисти и в добър вид.

Не почистят важни елементи – включително дъждоприемните шахти или залепените рекламни материали.

Новите договори включват и следните изисквания:

Налягане на дюзите: Поставят се ясни изисквания за налягането на дюзите, за да се гарантира истинско измиване, а не само „намокряне“.

Нова техника: Фирмите ще трябва да използват 3 броя вакуумни прахосмукачки за събиране на листа, 3 машини за почистване на пътни знаци и 1 машина за почистване на мантинели във всяка зона.

По-ефективно метене: Въвеждат се ясни изисквания за набора от четки, за да се гарантира по-ефективно почистване на различни видове настилки и замърсявания.

„Вярвам, че когато заложим ясни правила и ги спазваме, София ще изглежда така, както всички я искаме – подредена, чиста и грижовна към хората. А това зависи и от нас като общност – общината в публичните пространства, а всеки от нас пред своя дом или работно място“, каза Терзиев.

„Днес поставяме началото на промяна, която е закъсняла, но необходима. Сега е моментът да вдигнем летвата и заедно да направим София по-добро място за живеене“, заключи той, предаде БГНЕС.