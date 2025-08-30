О т няколко месеца патриарх Даниил в качеството му на Софийски митрополит и кметът на София Васил Терзиев водят битка за атрактивен църковен имот. Той се простира на сензационна площ от 15 декара в кв. „Витоша“ и по приблизителна пазарна оценка струва между 30 и 40 млн. лева.

Писма

Източници на „Телеграф“ докладваха, че амбициозният градоначалник е инициирал кореспонденцията с Българската православна църква (БПЦ), като е поискал Митрополията да му преотстъпи (под някаква форма) безвъзмездно имота за строеж на училище. Даниил засега отговарял уклончиво, тъй като вероятно имал други планове за мястото.

„От известно време вървят писма между кмета и патриарха за този имот, който, доколкото зная, се намира в район „Лозенец“. Към момента дядо Даниил не дава знаци да е готов да хариже парцела ей така, още повече след като литнаха цените на имотите. Вече свободни места за строеж няма, а битката е за всяка педя земя“, коментира неофициално общинар.

Вчера жители на района посочиха имота. Той изкушава като пустеещ на фона на презастрояването наоколо.

Казус

„Телеграф“ се свърза с кмета на район „Лозенец“ Константин Павлов. Той потвърди, че има подобен нелек казус с имот, намиращ се в края на улица проф. „Васил Арнаудов“, предназначен за училище и детска градина.

„Имотът има и Подробен устройствен план за това. Моето желание е там да направим общинско училище и детска градина, тъй като има голяма нужда. Надявам се кметът Терзиев и патриархът да достигнат до някакво разбирателство“, коментира Павлов, който кара втория си мандат на поста. По думите му по закон може да се отчужди имотът и да се плати на Църквата обезщетение, но общината не разполагала с такива средства.

Промени

Препъникамък към други варианти са промените в устава на БПЦ-Българска патриаршия от 2008 г, според които религиозната институция не може да продава, заменя или ипотекира свое имущество. Това бе направено именно заради невиждания натиск по места спрямо владиците за апетитни епархийски имоти. Все пак има вратичка (в чл. 121, ал. 10 и чл. 58, ал 38), която им позволява да ги управляват, като ги апортират в търговски дружества с право на строеж до 50 години и право на ползване до 25 лета. На този принцип вече изникнаха в столицата нови имоти, дело на инвеститори – магазини, апартаменти, заведения. И след съответния срок сградите ще останат за вечна издръжка на енорийските храмове.

Земята собственост на Драгалевския манастир

Земята в кв. „Витоша“ е собственост на Драгалевския манастир. Това разкри пред „Телеграф“ духовник от енория в района. По думите му „този въпрос е от времето на кмета Фандъкова, но нейният наследник Терзиев е особено активен“.

„Трябва да знаете, че Манастирските ливади във всички посоки са били ниви на Драгалевската обител, които през годините бяха заграбени. А колко имота се откраднаха с фалшиви документи и се построиха после кооперации за стотинки. И сега останаха тези 15 дка, и трябвало да ги дадем“, недоумяваше вчера попът, пожелал анонимност. Обясни още, че Църквата не е богата, както твърдели общинари, защото не била централизирана структура. А дори да имала имоти, то те били за издръжката на конкретна църква и манастир.

Любомир Старидолски