П ътничка в столичния градски транспорт засне шофьор, който си играе на мобилния телефон, докато управлява автобус.

Видеото, публикувано във Фейсбук от Радостина Стоянова, предизвика вълна от коментари и възмущение сред потребителите.

По думите на жената, случката е станала в автобус по линия 413.

„Днес автобус 413 за малко не се блъсна в друго превозно средство“, пише тя в описанието към видеото. На самия запис обаче не се вижда подобен момент - възможно е ситуацията, за която говори авторката, да е настъпила преди или след началото на клипа.

На кадрите се вижда ясно как водачът държи волана с една ръка, а с другата използва мобилния си телефон.

Под публикацията веднага се появиха десетки коментари. Част от потребителите настояват шофьорът да бъде санкциониран и дори уволнен, тъй като с действията си е застрашил живота и безопасността на пътниците. Други предлагат по-строги мерки, включително временно отнемане на книжката. Има и такива, които коментират с примирение, че това не е единичен случай: „Отдавна се случва, просто сега някой го е хванал на видео“, пише потребител под поста.

Според Закона за движение по пътищата, използването на мобилен телефон по време на управление на превозно средство е забранено, освен ако водачът не използва хендсфри устройство. Глобата за подобно нарушение е 50 лева.

Към момента няма официална позиция от Центъра за градска мобилност относно заснетия водач. Очаква се институциите да се самосезират и да направят проверка по случая.

Подобни прояви не са рядкост и често се превръщат в повод за остри обществени реакции. Проучване на Института за пътна безопасност показва, че 78% от водачите на МПС използват мобилни устройства по време на шофиране, а 14% от тях си признават, че са участвали в ПТП по време на използване на мобилен телефон. Изследването е направено в периода 04-20 януари 2025 година, като е обхванало 808 водачи на МПС в градовете София, Варна, Бургас и Пловдив, писа glasnews.bg.