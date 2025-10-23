Шофьор на автобус опита да изпревари колега, но сам се прецака. Екшънът се разиграл преди минути, в близост до Водната палата, в посока Тунела, писа marica.bg.

Рейс по линия №27 тръгнал да изпреварва автобус по линия №1 малко след кръговото. При опита за надцакване и в битка за няколко билета повече, шофьорът на 27 не преценил добре маневрата, като ударил дясното огледало в автобуса, който бил опасно близо до него.

Заради инцидента се наложило двата автобуса да спрат. Пътниците били свалени, а на място пристигнал полицейски патрул. Няма пострадали.

"Стана скандал между шофьорите. Пътниците останаха втрещени. И всичко това за какво - за да се надпреварват за пътници и да рискуват живота им. Пълно безумие", коментира очевидецът, подал сигнала до медията.