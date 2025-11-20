Синя зона, жълта зона, зелена зона, електоратът се навежда, сваля панталона...

Така започва най-новият хит в YouTube, посветен на драстичното поскъпване на паркирането в София и разширяването на зоните включително в квартали, в които към момента няма сериозни проблеми в това отношение.

Централни герои в хита са Васил Терзиев и Борис Бонев, чиито снимки са анимирани, а платените зони за паркиране са три мадами в зелено, жълто и синьо, които се движат като манекенки, като от текста става ясно, че към тях ще се присъедини и четвърта - златна. Общинският съветник от „Спаси София“ прави грациозни движения, а кметът на столицата Васил Терзиев размахва ножица, от която хвърчат снопове вълна като илюстрация на това, че народът се стриже като овца. Двамата имат и общ "танц".

зона хит

Лапане

Клипът с продължителност над три минути е създаден с помощта на изкуствен интелект. „София не е град, а финансов експеримент, платената зона за лапане е инструмент. Двоен скок, уж на София за интереса, а всъщност на спасителите интереса клати феса. Обсъждането с хората е театрален реквизит и го тълкува както иска кметът паразит“, се пее в него. „Такъв е на джунглата закона, 35 човека го слагат на почти два милиона. Ама за всичко сме ние виновници, защото си избираме такива неграмотници“, е текстът в друг от куплетите.

Протести

Като създател на съдържанието е изписан ServalanOW, като с това име се свързва и нашумял химн, посветен на протестите, озаглавен „Камък в ръката“. Сервалан пък е главната злодейка от сериала „Седморката на Блейк“, което по-възрастното поколение помни добре. Клиповете обаче се разпространяват от журналист, който през май тази година споделя в социалните мрежи, че е решил да си направи експеримент – да създаде песен с AI. “За целта съм използвал само инструменти, използващи AI технологията, като за пръв път и използване на безплатната версия на Sora има какво да се намери като кусури. Но е факт, че AI технологиите ще променят до няколко години и сектори като киното и музиката“, казва той.

Това не е първият път, когато синята зона служи за вдъхновение. През 2011 г. перничанинът Павел Павлов-Пако издаде цял диск с песни, вдъхновени от работата му за Центъра за градска мобилност. Но стилът сега е различен, а протестите и съдебните дела, които предстоят по повод намеренията на общинарите в София да опашат още квартали с платени зони, може да нароят още безплатни хитове.

Кристи Красимирова