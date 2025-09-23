А плодисменти за окръжния съд в Хасково, който уважи молбата за изменение на мярката за неотклонение „задържане под стража“ в по-лека - „домашен арест“, за 49-годишния Димитър Митев, който е обвинен за трафик на близо 30 кг марихуана през граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Капитан Андреево“.

Преценявайки доказателствената по делото, съдът счита, че може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъплението, което се явява тежко по смисъла закона. За него се предвижда наказание „лишаване от свобода“ за срок не по-малък от 10 до 15 години и глоба в размер от 100 000 лв. до 200 000 лв., се посочва в постановлението. Въпреки това мотивите за взетата по-лека мярка са свързани със здравословното състояние на обвиняемия, установено в рамките на съдебномедицинска експертиза.

Димитър Митев, който е от Монтана, беше арестуван на 4 юли на ГКПП „Капитан Андреево“ при опит да пренесе през границата към Турция, укрита във фабричните кухини под калниците и предната броня на колата му, марихуана на стойност 472 640 лева по цени на съдопроизводството.

Определението на Окръжен съд - Хасково подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд - Пловдив.

В същото време

За разлика от колегите си в Хасково окръжният съд в Русе остави за постоянно в ареста 24-годишен мъж, който разпространил наркотици за повече от 540 000 лева. У него били открити и повече от килограм марихуана и 196 грама метамфетамин, съобщиха от прокуратурата.

БТА припомня, че мъжът бе задържан в края на миналата седмица при спецакция на русенската полиция. 24-годишният В.В. е привлечен като обвиняем за това, че от януари до 19 септември тази година на няколко пъти придобил и разпространил наркотични вещества - фентанил, метамфетамин и марихуана.

"Доказаните количества наркотици - фентанил и метамфетамин, продадени от обвиняемия, са на обща стойност около 540 000 лева. Престъплението е извършено при условията на опасен рецидив, като до 2023 г. В.В. е изтърпявал ефективна присъда за разпространение на наркотици", обясниха от прокуратурата.

Оттам информираха още, че 24-годишният русенец придобивал наркотични вещества и ги пласирал на улични дилъри на територията на крайдунавския град без да се среща с тях лично, като използвал различни мобилни приложения за комуникация, като Facebook, Instagram, Telegram и Viber.

Наказанието, предвидено за престъплението, е от 5 до 15 години затвор. Разследването по случая продължава под ръководството на Русенската окръжна прокуратура.