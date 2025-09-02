П овдигнаха обвинение на австралийски гражданин, след като полицията откри в дома му Лего и играчки на стойност 250 000 долара, за които се твърди, че са откраднати от универсални магазини в Аделаида, предаде Би Би Си.

Около 2500 артикула, включително 1700 неотворени кутии с Лего, бяха открити при обиск в дома му в Роял Парк.

Задържаната стока, която според полицията е била предназначена за продажба онлайн, е най-голямата, конфискувана по време на операция, насочена към кражби на дребно в щата.

41-годишният мъж ще се яви в магистратския съд на Порт Аделаида на 30 септември. Освен Lego, другите откраднати предмети включват меки играчки, водни пистолети и камиончета с марки като Pokémon, Barbie, Hello Kitty и Thomas the Tank Engine.

Престъпленията в търговията на дребно по целия свят са се увеличили през последните години.