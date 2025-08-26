О ткриха над 3 тона старо месо в транжорна в Плевен. Част от стоката e била подготвена за пласиране в търговската мрежа.

Месото с изтекъл срок на годност е открито при съвместна проверка на полицията и агенцията по храните в транжорна, стопанисвана от 37-годишна жителка на Плевен. Обектът за транжиране и търговия с месо е регистриран през 2017 г. и през годините е бил подлаган на редовен контрол от Агенцията, потвърдиха от контролния орган за БНР.

Установените сега 3400 кг суровини и готови продукти без маркировка и етикети, са възбранени и насочени за унищожаване, а обектът е спрян от експлоатация.

Това не е първият подобен случай на територията на Плевен. Преди пет години отново в съвместна акция на полицията, данъчните власти и Агенцията по храните в града бяха открити над 40 тона месо с неясен произход и повече от 6 тона месо с изтекъл срок на годност, както и машини за преработка на месо.

Месец по–късно на Агенцията по храните се наложи да унищожи нови 36 тона съмнителни месо и млечни продукти отново в Плевен.

Във всеки от тези случаи експертите са категорични, че продуктите със съмнителен произход и качество не са достигнали до търговската мрежа.

*Източник: БНР