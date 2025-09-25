И зплуваха подробности за трупа, открит от служители на чистотата до гробищен парк в монтанското село Дългоделци в сряда сутринта.

Стана ясно, че тялото е на млад мъж, който е убил.

Издирва се извършителят на тежкото криминално деяние.

На място тече оглед от криминалисти.

Жертвата е със счупен череп.

Разпитани са родителите на жертвата, както и други хора от селото.

„Касае се за убийство и все още издирваме извършителя. Изясняват се и мотивите на тежкото престъпление”, каза за NOVA наблюдаващият прокурор Олег Димитров.

По неофициална информация по паметниците на гробовете са открита кръв и разпилени дрехи.

