Ужасен инцидент разтърси софийското село Гара Лакатник на 8 октомври. 41-годишен мъж е убил баща си, след което се обадил на спешния телефон 112 и съобщил, че в дома им е нахлул крадец, който намушкал възрастния мъж.

На място пристигнали полиция и линейка, но за жертвата вече било твърде късно. Криминалистите открили тялото на мъж с множество прободни рани.

След бързи следствени действия истината излязла наяве – сигналът за „въоръжен нападател“ бил измислен, а убиецът се оказал самият син на починалия.

По данни на МВР, задържаният е освидетелстван с диагноза „параноидна шизофрения“. Той е бил арестуван и отведен за разпит.

При огледа на местопроизшествието са иззети множество веществени доказателства, които ще бъдат използвани в досъдебното производство, водено под надзора на Софийската окръжна прокуратура.

Малкото планинско село е в шок след трагедията. Местни жители разказват, че семейството живеело тихо и никой не е подозирал за подобна драма.

„Беше странен, но никога не сме очаквали нещо такова,“ споделя съсед, цитиран от БНР.

Трагедията от Гара Лакатник напомня, че психичните заболявания, ако не бъдат лекувани и наблюдавани, могат да се превърнат в смъртоносен риск — дори в собственото семейство.