К нежа – единственото място у нас, където два мотора са се ударили челно, каруца блъска самолет на летище, ограбват полицията, а пожарната изгаря. Случай от 9 август тази година е не по-малко абсурден. Всичко започва около 03:00 часа през нощта. Полицията спира за проверка криволичещ по улиците автомобил и прави опит да тества шофьора за алкохол, съобщава NOVA.

„Водачът прави два-три опита, но не вкарва достатъчно въздух и то не сработва. Не отчита резултат”, обяснява Деян Богданов, началник-група „Охранителна полиция” в Кнежа.

Шофьорът е 50-годишният Михаил Галовски. Прибирал се е с жена си от празнуване на своя юбилей. „Не мога да кажа, че съм пил. Просто наздраве с колеги приятели. Не съм пил”, казва Михаил Галовски. Той отказва да бъде тестван за алкохол с дрегер и тук се намесва и жена му.

„Съпругата му, която се е возила, приближава до служебния автомобил и пуска банкнота от 100 лева – да се почерпят и забравят за случая. Тя е задържана за до 24 часа моментално. Колегите са били с боди-камери, с видеорегистратори и всичко това е записано”, обясни Деян Богданов.

Алина Галовска не отрича, че е искала да почерпи полицаите, но с торта и бонбони. „Аз отидох и казах: „Дай да ви почерпя. Имахме рожден ден”, признава Алина Галовска. Отрича да е правила опит да подкупи полицаите.

„Парите са паднали навсякъде. Паднали са. Това са пари от подаръци. Паднали са случайно пари – не само вътре, а и вън”, каза Михаил Галовски.

Полицаите задържат жената на спрения шофьор. Тук се появява синът на задържаната.

„За един час прави седем обаждания на 112 и заявява, че служителите на полицията са пияни и дрогирани”, обясни Деян Богданов.

Става дума за небезивестният Кристофър Галовски осъден от сина на Емил Димитров за гавра с песента „Моя страна”. „Защо слагат пред детето ми белезници. Трябваше да ме извикат. Помислих, че са под влияние на наркотици и поради тази причина звъннах на 112 седем пъти”, казва Кристофър Галовски.

„Екипът идва, тества водачите и лекарския екип. Пробите са отрицателни”, обясни Деян Богданов.

Така, всички – и полицаи, и спрените на пътя – отиват в болницата, където да бъде взета кръвна проба на юбиляра Михаил Галовски.

„И този колега, цивилен между хората, чува, че има желание да манипулират пробата в болницата. На входа вижда лице, не е водача, от който е взета кръв, тъй като се вижда, че е с бинт на ръката”, обясни Деян Богданов.

„Полицаи идват и питата: „Кой даде кръв?”. А това момче беше дало кръв. „А защо той дава?” „Нямам представа. Той ме закара само, а защо дава – не знам”, разказва Михаил Галовски.

В крайна сметка, след две седмици кръвната проба излиза.

„Дойде с резултат отрицателен. Незнайно защо. Извършваме проверка, защо така се е получило”, обясни Деян Богданов.

По случая са образувани общо две досъдебни производства и две проверки, в това число се проверяват и лекарите в Спешна помощ, взели кръвната проба.

„Те го направиха фарс. Държат се като мутри. От този момент – през два часа са пред дома ми и патрулират”, обясни Михаил Галовски.

„Това ни е работата. Ще изпратим всички проверки в прокуратурата в Плевен и се надявам, всички тези лица да си получат заслуженото”, каза Деян Богданов.