К метицата на малък германски град, жертва на нападение с нож малко повече от седмица след избора й, е била намушкана от дъщеря си, съобщи полицията, която вече беше изключила политически мотив.

Атаката на 7 октомври срещу избраната социалдемократка беше бързо осъдена от консервативния канцлер Фридрих Мерц, който я определи като „отвратително деяние“, преди да има официално съобщение от полицията.

По-късно през деня полицията съобщи, че смята, че става дума за семейна драма, предаде АФП.

Ирис Щалцер, новоизбрана кметица на Хердеке, град с около 23 000 жители близо до Дортмунд, е била тежко ранена от 17-годишната си осиновена дъщеря, съобщи полицията.

По време на разпит Щалцер обвини дъщеря си, а събраните улики в дома й, мястото на нападението, потвърдиха подозренията, уточни тя.

Тежко ранена, Щалцер вече е извън опасност, добави тя.

Новината за нападението веднага предизвика вълна от тревога в Германия.

Известна с културата си на компромис и умереност в дебатите, през последните години страната преживя увеличено използване на насилие в политиката.

Сред най-трагичните примери е случаят с Валтер Любке, консервативен политик от Касел, в западната част на страната, който защитаваше политиката на канцлера Ангела Меркел за приемане на мигранти и беше убит през юни 2019 г. с изстрел в главата от неонацист.

