К метицата на малък град в Западна Германия, новоизбрана в края на септември, е била намушкана, според германските медии, а канцлерът Фридрих Мерц осъди „отвратителния акт“.

„Страхуваме се за живота на социалдемократката Ирис Щалцер“, заяви германският лидер.

Състоянието на кметицата на град Хердеке, намиращ се до Дортмунд, остава критично. Жената е получила множество пробождания с нож в областта на гърба и корема.

Към момента няма задържани за кървавото нападение, нито са ясни мотивите на извършителя. Полицията провежда голяма издирвателна акция в Хердеке.

