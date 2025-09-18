„Преди две седмици получих по куриер паричен подкуп от 53 лева в плик. „Виновникът“ е една от големите частни лаборатории, които иначе работят добре, доволен съм от тях и многократно съм изпращал пациенти там.“ Това разказа в Нета столичният педиатър д-р Александър Атанасов.

Лекарят споделя, че праща пациенти в поне 5-6 лаборатории в София според възрастта на пациента и изследванията, които назначава. „Свързах се по телефона с тях и ми казаха, че трябва да отида на място, ако искам да върна парите. Били като знак на „благодарност“ за съвместната работа. Загубих си един час, в който можех да прегледам деца, отидох, върнах им плика и дадох да се разбере, че не желая повече такива неща“, разказва още младият специалист.

