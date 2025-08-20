Р азмерът винаги има значение, както се казва. Понякога обаче малкото нещо върши големи работи - като това да те измъкне от съдебен процес.

Обвинен в изнасилване мъж, омагьосвал съдиите по време на процеса, че пишката му била твърде малка, за да е възможно да осъществи насилствен полов акт.

Подсъдимият твърдял, че 8-сантиметровият му пенис е толкова малък, че не е могъл да „изнасили жена в алея след парти“, каквото било обвинението.

Според жената, завела делото, тя била завлечена преди 1 часа сутринта и изнасилена от 180-сантиметров мъж с „близкоизточен вид“, „жълтеникава, бледа кожа“ и „рошава брада“.на земята след парти- 34-годишният Хосеин Мохмуди я е изнасилил на земята в Стратфорд, Източен Лондон, в ранните часове на деня.

Тя също така каза пред съда, че си спомня как е „замръзнала“ от ужас по време на 20- до 30-секундната атака.

Но адвокатът на Мохмуди Дейвид Харуноф постави под въпрос дали жената е могла изобщо да усети пениса му, камо ли с него да е изнасилена.

Той казал на съдебните заседатели в Кралския съд в Снейрсбрук , че Мохмуди има малък пенис и не може да го „вдигне“.

Кралския наказателен съд в Снейрсбрук

Давайки показания, жалбоподателката грабнала 30-сантиметрова линийка и поискала пред съдиите да се направи измерване на достойнството на "изнасилвача".

"Казаното от вас не е вярно. Той има еректилна дисфункция. Не може да вдигне пениса си, та той е само 8 сантиметра", контрирал я е адвокатът защитник.

Според тезата на защитата, физически било невъзможно да е извършено каквото и да било изнасилване с дребосъка.

Жалбоподателката обаче била категорична в отговора си: "Това не е вярно!“

Засега изходът от спора не е ясен, Мохмуди отрича изнасилването и делото продължава.