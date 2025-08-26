Д вама полицаи, натоварени с претърсване на селски имот в южната част на Австралия, бяха убити, а трети беше ранен от стрелец, който избяга и според местни медии е вярвал в конспиративни теории, предаде Франс прес.
Полицията обяви, че е започнала мащабна операция за издирване на предполагаемия извършител на стрелбата, станала в малкото градче Порепунка в щата Виктория.
Рано сутринта десет полицаи отишли да изпълнят заповед за претърсване. Стрелбата започнала няколко минути след пристигането им, което е довело до смъртта на 59-годишен полицай и 35-годишен сержант, обясни на пресконференция Майк Буш, началник на щатската полиция във Виктория.
August 26, 2025
"Те са се сблъскали с нападателя и са били убити хладнокръвно", добави той, уточнявайки, че полицаят, ранен "в долната част на тялото", е бил отведен в болница, където е бил опериран.
"Заподозреният за тази ужасна стрелба все още е на свобода", след като е избягал пеша, добави Буш. "Знаем, че този човек е тежко въоръжен".
"Гражданите трябва да останат по домовете си. Става въпрос за очевидно много опасен човек, който трябва да бъде заловен. И затова сме мобилизирали всички необходими ресурси, за да постигнем това", подчерта той.
Стрелецът е избягал сам. Партньорката му и двете им деца все още не са открити.
Според австралийските медии, името му е Дези Фрийман, на 56 години. Смятан е за радикализирано лице и поддръжник на конспиративни теории, като е изразявал омраза към полицията.
*Източник: БТА