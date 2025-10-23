А пелативният съд на най-северната шведска област Овре Норлан (Горен Норланд) отказа да екстрадира от страната престъпник, нелегален мигрант от Еритрея, защото не изнасилвал достатъчно дълго. Шокиращото решение бе взето, след като прокуратурата поиска 19-годишния африканец Язиед Мохамед да бъде изгонен от Швеция. На 1 септември 2024 година той нападна и изнасили 16-годишната бяла шведка Мея Оберг. Според магистратите деянието му не било „изключително тежко“. В мотивите си те посочват като причина да защитят Мохамед „характера и продължителността“ на изнасилването.

Съдебният акт предизвика днес вълна от възмущения дори в шведските медии, които от години са сресани в огромна либерал-глобалистка самоцензура и самодисциплина. Шведското държавно радио подсили репортажа си от съда с цитат на самата жертва Мея: „Мразя го. Той ме унищожи като човек“. Независимото издание „Самнит“ пък посочва, че властите въобще не се стреснали, след като бил подаден сигнала за изнасилването - Мея и нейните роднини сами започнали да търсят насилника, понеже официалните органи не се разбързали да го направят. В крайна сметка той бил открит именно от семейството ѝ.

Язиед Мохамед и изнасилената от него шведка Мея Оберг.

Мея бе нападната през нощта, след като току-що била приключила смяната си в ресторант „Макдоналдс“ в малкия северен гр. Хелефтео. Тя изпуснала последния автобус и тръгнала пеш за дома. Пътят минавал и под мост, където нощем било тъмно. Там дебнел Язиед. По това време мюсюлманинът тъкмо бил получил статут на бежанец в Швеция с мотив, че в родната му Еритрея на власт е диктатор, който е потъпкал всичките му човешки права. Той я напада и изнасилва.

Мястото, където пожаленият от шведския съд мигрант Язиед Мохамед е изнасилил жертвата си Мея Оберг.

След случилото се Мея не ходи известно време на училище, докато се отърси от шока. Когато се връща, ужасът се повтаря: в училищната столова тя вижда изнасилвача си, който се оказва ученик в същото заведение. Така го и открива, тъй като до този момент полицията не прави нищо за залавянето му. Едва тогава униформените го арестуват. Мея обаче напусне училището завинаги, защото започва да свързва кошмарите си и с него.

На първа инстанция, в навечерието на Коледа през 2024 година, районният съд в Хелефтео напълно оправдава Мохамед, поради „липса на доказателства отвъд разумното съмнение“. Едва на втора апелативните съдии решиха, че Язиед действително е изнасилвач и го пратиха за три години зад решетките, като той трябва да плати и 240 000 крони обезщетение (43 000 лв.). Съдиите обаче отказаха да го изгонят от страната. В мотивите си те пишат дословно: „Въз основа на характера и продължителността на престъплението, съдът установи, че то е сериозно, но не толкова, че да оправдае депортация.“.

Мохамед действително идва от една от най-бедните и тиранични държави в Африка, където задължителната военна служба често се сравнява с робство. Той се появява в Швеция докато е все още непълнолетен, което според Конвенцията на ООН за бежанците автоматично му дава статут на постоянно пребиваване в страната. Въпросната конвенция е приета през 1951 година и е мотивирана с току-що приключилата Втора световна война и масовото унищожение на еврейското население. От 20 години обаче та е взета на въоръжение от Европейския съюз и либерал-глобалистките правителства в Европа, които, размахвайки я като довод, пълнят континента с всякакви мигранти. Само в Швеция, благодарение на Конвенцията, за последните 10 години са влезли над 1,2 милиона африканци и азиатци, основно от ислямски държави.

Швеция, дълги години символ на социално равенство, в момента се сблъсква с рязък скок на изнасилванията, бомбените атентати и убийствата. През 2022 година на всеки 100 000 души има 15 000 пострадали от престъпления, което е скок със 100% от първите десет години на новия век. Проучване, извършено преди месец от Лундския университет в едноименния шведски град, основано на над 4000 съдебни дела за периода от 2000–2020 г., установи, че 63% от осъдените за изнасилване са все или мигранти, или деца на мигранти.

*Източник: Флагман