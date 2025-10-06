М ъж рани 20 души, стреляйки безразборно на оживена улица в Сидни, предаде Франс прес, като се позова на полицията в най-многолюдния австралийски град.
Тя съобщи, че нападателят е взел на мушка на произволен принцип вчера преминаващи автомобили, включително полицейски. Той е произвел между 50 и 100 изстрела, като в резултат в района настанала паника.
🇦🇺 JUST IN: MASS SHOOTING IN SYDNEY, AUSTRALIA — RT:— Infernus (@InfernusReal) October 6, 2025
Man opens fire on Sydney street, up to 100 shots unleashed — 6 people hospitalized
60-yo man arrested#Sydney #BillsMafia #imrankhanPTI #ICCWomensWorldCup2025 pic.twitter.com/er22QC3c5H
Един мъж е в тежко състояние. Още няколко човека са настанени в болница. Повечето от останалите пострадали са били наранени от счупени стъкла.
Нападателят е бил задържан в апартамент в Сидни два часа след стрелбата. Мъжът, който е на 60 години, е бил настанен в болница, тъй като получил наранявания по време на ареста, предаде БТА.
Sydney is reeling this morning after a callous public shooting in Croydon Park . Officers and members of the public came under fire as a gunman fire up to 100 shots from the window from an apartment on George River Road. pic.twitter.com/DrS5s5f5N4— Naqeeb Hussain (@Passdarg) October 6, 2025
Масови стрелби стават в Австралия сравнително рядко, отбелязва АФП. Автоматичните и полуавтоматичните оръжия са забранени в страната, след като мъж застреля 35 души в град Порт Артър, на остров Тасмания, през 1996 г.