В арненският окръжен съд е компетентен да гледа длото срещу кмета Благомир Коцев и другите четирима обвиняеми. Това реши в закрито заседание състав на Върховния касационен съд.

"Телеграф" припомня, че само преди часове днес стана ясно, че Софийският градски съд прекратява производството срещу кмета на Варна Благомир Коцев и изпраща делото за решение на ВКС да бъде изпратено на друг съд.

Искането за изясняване на подсъдността беше внесено от съдията по делото на Благо в София - Снежина Колева - във вчерашния ден. Решението на ВКС е взето в незабавен порядък, днес следобед. Основният мотив е липсата на установен депутат по делото и процесуални действия по привличането му като обвиняем, както и фактът, че всички свидетели и обвиняеми по делото са от Варна. Сега на ход е Варненският окръжен съд, който трябва да се произнесе по искането за промяна на мярката на Благо от 7 ноември.

Защитата му поиска такова преразглеждане още в досъдебната фаза, но вместо това прокуратурата побърза да внесе обвинителен акт, заради което Коцев беше преместен в затвора и вече втора седмица е лишен от нов шанс да получи свобода. Заедно с Коцев обвиняеми са варненските общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, началникът на кабинета на кмета Антоанета Петрова, както и Ивайло Маринов. Те са разследвани за участие в организирана престъпна група с цел искане на подкупи. Очаква се той да бъде конвоиран до морската столица в предстоящите дни.

Любомир Славов