П ет даиджии са били осъдени за вземане на рушвет от общо 50 хванати от 2009 г. насам.

Това разкри за „Телеграф“ бившият началник на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ Дамян Войновски, един от малкото шефове на структурата, който си замина, без да бъде нарочен, че е покровителствал корупционните схеми.

Изнудване

Войновски описа колко трудно е да се разбият рушветчийските канали в Главна дирекция „Автомобила инспекция“ (широко позната като ДАИ). Причината е, че корупционните престъпления се доказват изключително трудно, а за „изнудваните“ транспортни фирми и шофьори много често е по-изгодно да плащат „такса спокойствие“ и да карат с куп нарушения, отколкото да подават сигнали за корупция, но и да плащат десетки хиляди левове глоби. Същевременно липсата на кадри и ниските заплащания са рецепта за корупция. „130 инспектори за цялата държава са крайно недостатъчни. Така стигат за по 2-3 екипа на област и стават всевластни. Всичко зависи от тях. Отделно получават по 1600 лв. чисто, докато пишат актове за хиляди левове. Това е силно изкушение да се взема подкуп“, коментира Войновски на фона на изострен дебат относно бъдещето на ДАИ след грандиозния скандал с изнудването на шофьорите на Роби Уилямс преди концерта му в София (стр. 4). Веднага след случая политици от редица партии заговориха за закриване на службата, която с годините се превърна в символ на корупция.

Реформа

Идеята на транспортното министерство обаче е службата да не се закрива, а да бъде прехвърлена към МВР. „Проблемът с корупцията в ДАИ не е инцидент, а системен дефект на тази система. Ако продължим да държим контрола на пътя, разпилян между различни институции, корупционният риск ще остане. Именно затова функциите на ГДАИ, свързани с контрол на пътя, трябва да бъдат прехвърлени към МВР, заяви за „Телеграф“ вицепремиерът и транспортен министър Гроздан Караджов. Той уточни, че ИААА няма да се разформирова, тъй като агенцията има редица ангажименти, вменени ѝ от европейски регламенти като издаването на лицензи за пътнически и товарен превоз, шофьорски изпити, психопрегледи, пунктове за годишни технически прегледи, издаване на карти за дигитални тахографи, категоризация и контрол по автогарите, удостоверения за таксиметрови водачи, водене на регистър на фирмите за пътна помощ и други. „Всичко това се запазва в ИААА, но с реформата, по която вече работим, ние ѝ отнемаме контрола на пътя“, посочи още Караджов. Допълнително реформата ще включва и въвеждането на боди камери за инспекторите, ротация на екипи и други мерки, които да гарантират прозрачност.

Проблеми

Според автоекспертите обаче автоматичното прехвърляне на пробитата от корупция ДАИ от МТ в МВР няма да реши проблема. „Принципно е добре да се разграничи администрацията от контрола, но това не трябва да става механично. Припомням ви, че през 1999 г. шофьорските изпити и обучение бяха извадени от МВР и прехвърлени в МТ с цел борба с корупцията. Двадесет години по-късно е ясно, че така нищо не се получава“, заяви Войновски. Според него е време за създаване на Единен контролен орган (ЕКО), в който да бъдат назначени инспекторите от ДАИ, както и целият контрол на пътя на агенция „Пътна инфраструктура“, включително и този на тол системата. „Така след качествени обучения може да се оформи звено от над 500 души, които биха били достатъчно, за да обезпечат пътния контрол на камиони и автобуси за цялата територия“, обясни бившият началник на ИААА.

Къде

Различни са мненията относно това на кого трябва да бъде подчинен бъдещият ЕКО. Според Войновски той трябва да е дирекция към самото Министерство на транспорта, а не изпълнителна агенция. „Така инспекторатът на МТ ще може да ги контролира, а и заплатите им ще са много по-високи“, обясни той. Според Красимир Пъргов от Сдружението на автоекспертите по пътна безопасност, основен радетел на ЕКО, органът трябва да бъде държавна агенция, подчинена пряко на министър-председателя. „Това е единствена задължителна гаранция за пресичането на корупционните схеми“, заяви Пъргов. Според него в ЕС не е разпространена практиката специализираният транспортен контрол да е към МВР, а добрият пример е Германия и нейният ЕКО. „МВР си работят по Закона за движението по пътищата и контролират движението, но специализираните проверки – за претоварване, време за работа и почивка, опасни товари, разрешителни, технически неизправности, тахографи и т.н., са при ЕКО“, обясни още Пъргов.

Идеята за местенето на ДАИ в МВР бе критикувана и от Божидар Божанов, зам.-шеф на парламентарната група на ПП-ДБ и съпредседател на „Да, България“. „Не виждам защо се тръгва към местене на звеното към МВР, вместо просто да се приложат редица доказани антикорупционни мерки като бодикамери, дистанционно отчитане на тахографи, централизирани процеси за преглед на видеата и данните, както и автоматизиран анализ на корупционния риск. Ако просто механично изместим ДАИ в МВР, корупцията ще си остане, но просто от МТ ще се премести в МВР“, заяви Божанов.

Диана Русинова: Така камионите ще се контролират и нощем

Положително за идеите на управляващите се изказа Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики. „Тази реформа е належаща от години, защото е очевидно, че корупцията в ДАИ е с епидемични размери. Една от положителните страни на тази реформа е, че тя ще реши кадровия проблем в ДАИ. В МВР има много по-голям личен състав и това ще позволи работа на три смени и контрол върху камионите по 24 часа в денонощието, какъвто в момента нощем няма“, заяви Русинова.

Красимир Георгиев: ДАИ при полицията е като да слееш СИК с ВИС

Преместването на ДАИ към МВР е все едно да преместиш СИК при ВИС. Това коментира за „Телеграф“ Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България (АКАБ) – сдружение на автошколите, които се контролират от ДАИ. „Полицията и КАТ откога са символ на победена корупция, че смятаме, че преместването на ДАИ там ще излекува проблема“, риторично попита Георгиев. „Това, което се предлага, е като да строиш къща, като почнеш от покрива. Не механично преместване на ДАИ, а цялостна ревизия на нормативната уредба е първата стъпка. Всички закони, по които контролира ДАИ, са пълни с милиони безсмислени и неизпълними изисквания, които единствено създават условия за корупция. Втората стъпка е ДАИ да бъде закрита и да се създаде ЕКО, който да бъде подчинен на министър-председателя. И най-важното – инспекторите от ДАИ да не се преназначават в ЕКО. Този орган трябва да започне на чисто – с тотално обновяване на кадровия състав“, призова Георгиев

Деян Дянков