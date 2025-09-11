В новия брой на вестник „Телеграф“ в четвъртък, 11 септември, ще откриете:
- Какво предизвиква хаос с глобите за средна скорост?
- Инцидент в Глобуса на смъртта на цирк „Балкански“, има пострадал!
- Кой копае биткойни пред носа на община?
- Кого ще ожени кметът Васил Терзиев?
- Кои хранителни стоки у нас са най-скъпи в сравнение с цяла Европа - интервю с икономиста на КНСБ Любослав Костов.
- Коя известна актриса се похвали публично, че чака бебе?
Вземете ПОДАРЪК с вестника любимото приложение „Златно време“ плюс 9 страници с много кръстословици, игри и судоку!