В новия броя на вестник „Телеграф“ на 23 септември, вторник, ще прочетете:

- Как ще се изчислява такса смет от догодина

- Какво се провежда в апартамента на Парцалев

- Къде ни пробутват ментета и как ги представят

- Каква е новата измама за източване на карти

- Какви са плановете на новия началник на РУО – София-град - интервю с д-р Елеонора Лилова

- За кого се ожени бивш кмет на Благоевград

Вземете подарък с вестника любимото приложение „Ум-бум“ - 16 страници с кръстословици и игри.

Телеграф - новините без компромиси!

Телеграф вестник вторник брой