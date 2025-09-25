В новия брой на вестник „Телеграф“ в четвъртък, 25 септември, ще може да прочетете:

- Как София изпревари по цени на имоти 45 европейски града - разказва темата на "Телеграф"

- Карали ли са се някога Мъск и Тръмп - разкрива в интервюто на "Телеграф" и "Телеграфно подкастът" проф. Йонко Мермерски

- Защо събират в Димитровград паметниците от соца

- Как ще обезщетят хората от напукания блок в "Хаджи Димитър"

- Какво подари за сватбата на сина си Михаил Белчев

- По какво си приличат вече Благо Джизъса и новата му

- Кой любим пазар на българите ще бъде закрит

- Какво направи Йорданка Христова за новия треньор на ЦСКА

С броя на "Телеграф", както всеки четвъртък, получавате безплатното приложение "Златно време"!

Подарък за читателите на "Телеграф" са и 9 страници с игри, судоку и забавления.

"Телеграф" - новините без компромиси!