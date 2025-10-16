В новия брой на вестник „Телеграф“ в четвъртък, 16 октомври, ще прочетете:
- Има ли увеличение на заловените фалшиви банкноти, преди еврото?
- Защо данъчни тормозят народа за стари трошки?
- Какво се случи с Карен, човекът до русата Златка, след разкритията за черното тото?
- Кой ще има право на справки в имотния регистър?
- Какво може да наблюдаваме в небето до дни?
- Кой ще замести Христо Шопов в „Страстите Христови“?
- Какво подариха на Васил Найденов?
Както всеки четвъртък с новия брой на вестник "Телеграф" получавате и безплатно приложение "Златно време", както и 9 забавни страници с игри и кръстословици.
Телеграф - новините без компромиси!