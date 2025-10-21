В броя на вестник Телеграф във вторник, 21 октомври ще прочетете:
- Спазват ли се изискванията за обучение на кандидат шофьорите, за да няма инциденти като този завършил с фатален край в Созопол?
- Какви допълнителни мерки ще предприемат за охрана в моловете?
- Колко години затвор грозят убиеца на момчето в търговския център в София?
- Какво се случва с такса сградна инсталация и законна ли е?
- По-скъпа ли е маската за Хелоуин от тениска с лика на народните будители?
- Какво откриха археолози в района на крепостта Ряховец край Горна Оряховица?
- Каква своя мечта ще сбъдне актьорът Дарин Ангелов?
- Интервюто е с политолога Страхил Делийски за потенциала за стабилизиране на властта.
С вестника получавате и приложение Ум-бум с 16 страници с кръстословици и игри
