В новия брой на вестник „Телеграф“ в четвъртък, 23 октомври, ще може да прочетете:

👉 Колко струва трапезата на седмица за семейство с две деца - показва темата на „Телеграф“ за това колко средно пари хвърля народът на седмица, за да нахрани семейството си

👉 Кои сгради са по-уязвими при земетресения и наводнения и кога е по-опасно - коментира в интервюто на "Телеграф" експертът доц. д-р инж. Димитър Стефанов от комисиите към МВР

👉 Кога пускат първите детски назални ваксини срещу грип

👉 Кой светец събра Светия Синод на юбилейно честване

👉 Къде видяха чисто гола естрадната прима Лили Иванова

👉 Как ще режисира сам себе си актьорът Герасим Георгиев - Геро

👉 Кога пускат държавните ценни книжа за граждани

👉 С колко куршума е убил майка си, леля си и сестричката си Фахри от Люляково

С броя на "Телеграф", както всеки четвъртък, получавате безплатното приложение "Златно време"!

Подарък за читателите на "Телеграф" са и 9 страници с игри, судоку и забавления

"Телеграф" - новините без компромиси❗