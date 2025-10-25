К акво ще прочетете в новия брой на в. „Телеграф“ в събота, 25 октомври:

- Какъв подарък ще получи новата Мис Силикон Елизабет Георгиева

- Каква присъда получи убиецът на Ферарио Спасов

- Как ученички печелят по хилядарка от OnlyFans

- Защо беше избито цялото стадо с овце на Рилския манастир

- Какво споделя в интервю италианската филмова легенда Тони Сервило

- Какви са плановете на властта след санкциите на САЩ на „Лукойл“

- Защо дадоха заден с Такса „Водомер“

- Не забравяйте да преместите в събота срещу неделя часовника си с един час назад

