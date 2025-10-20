В новия брой на вестник „Телеграф“ в понеделник, 20 октомври, ще прочетете:
👉Ще можем ли да ползваме банкоматите около Нова година и кога ще теглим евро
👉Защо 18-годишният Йордан е летятл със 180 км/ч във фаталната нощ след като взе книжката си
👉Кои са шестте вируса на тази есен и как да се предпазим от тях
👉Как избраха Малин Кръстев за ролята на Бай Славе в екранизацията на „Чамкория“
👉Защо Овцата от Брадъра стана певица
👉Защо онлайн тормозът трябва да бъде криминализиран – интервю с експерта по интернет безопасност за подрастващи Антоанета Василева
И още – подарък – приложението за фермери, цветари и любители градинари - АгроТелеграф
И накрая – Бонус! - 9 забавни страници с много кръстословици, игри и судоку
"Телеграф" - новините без компромиси❗