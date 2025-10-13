К акво ще прочетете в новия брой на „Телеграф“ в понеделник, 13 октомври:

„Телеграф“ изчисли колко поскъпват основни хранителни стоки от борсата до щандовете на магазините

Как братя Васил и Георги Илиеви „възкръснаха“ в TikTok

Колко струва ремонтът на бомбоубежището под бившия Партиен дом, където при война ще се крият депутатите

Къде се сгоди Викинга от Игри на волята

На какъв мач заведе Русата Златка семейството си Португалия

Вижте в кой нов български филм се снима Велислав Павлов

За пороците в здравната ни система разказва в интервю д-р Лиляна Димитрова

Вземете безплатното приложение „Агро Телеграф“, както и бонус от 9 забавни страници с много кръстословици, игри и судоку