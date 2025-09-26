О бщина Видин отряза кандидатурата на патриарх Даниил за почетен гражданин. Това се случи след скандално гласуване в Комисията по символика, която трябваше да реши дали Негово светейшество да бъде допуснат за финално одобрение (гласуване) от местния парламент. С три гласа „против“ и два „за“ обаче бившият видински митрополит получи отказ.
В резултат Милен Милчев (ИТН) – един от общинарите, подкрепили дядо Даниил, напусна комисията, подозирайки политическа разправа с главата на Българската православна църква (БПЦ). В мотивите си към заявлението той пише следното: „И не желая да бъда част от орган, който счита канонично избрания Български патриарх за недостоен!“. Още по темата - в новия брой на вестник "Телеграф" на 27 септември...