В неделния брой на единствения национален всекидневник в България - „Телеграф“, на 26 октомври четете:

- Ковчежникът на патриарха и бивша нападжийка Лиляна Цанова е погнала игумена на Църногорския манастир архимандрит Никанор. В края на работната седмица той получи наказание аргос да не служи за 15 дни. В какви грехове го обвиняват и каква е неговата версия – само в „Телеграф“

- Телевизорът събираше семейството в една стая преди 20 години, а сега всяко помещение в дома е оборудвано с него. Въпреки че материалната ни осигуреност се е увеличила значително, все още е голям делът на хората, които живеят в лишения. По данни на НСИ над 40 на сто от пенсионерите живеят бедно – още подробности в темата на броя.

- Защо лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов нарече политиците, които се дърлят в парламента аматьори и ги сравни с футболистите от А група. Надпревара за клипове в TikTok ли са препирните в парламента и „какво е искал да каже поетът“ - още в „Телеграф“.

- Какви тайни се крият зад короната на българката Марая Владимирова, която се върна с титла от световния конкурс „Жена на Вселената“ в Корея? Причината да се яви на конкурс за красота не е блясъкът на сцената, а желанието да възкръсне като феникс след тежка връзка с влюбен в себе си мъж, истински нарцисист, която преобръща живота ѝ. Още за мечтите и погубените надежди на миската – в нейна откровена изповед пред вестник „Телеграф“.

- Интервюто в неделния брой е с режисьора Ивайло Пенчев, който споделя, че Васил Банов много му липсва и че съжалява, че не е успял да гледа „Рожден ден“. Сценарият е писан за него и за Меглена Караламбова, филмът тръгва в кината на 7 ноември. „Ние, кинаджиите, трябва да имаме отношение към зрителите, които плащат данъци“, казва режисьорът. И още: „Доброто е това, което може да ни промени и да ни направи по-готини“.

- Как в Бобошево почитат празника на св. Димитър и какви са тънкостите на курбана, колко килограма месо се слагат в 200-литров казан в компанията на 60 кила кромид, 30-40 килограма чушки и домати – още в „Телеграф“ „Качваме в 5 часа, за да може до 13.00 часа курбанът да е готов и да преседи един час, преди да се раздаде. Накрая слагаме и ориз. Не се дава зор на това. Баща ми от дете ме водеше. Случвало се е да не спя по цели нощи, за да не ме остави и да тръгна рано с него. От 20 години аз поех традицията и започнах да се занимавам“, добави той.

- Кметът на Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата в града заради Празника на народните будители, но малко след това се появи контраинициатива, в която се призовава напук да се отбележи Денят на мъртвите. Още за сблъсъка на мнения – в „Телеграф“.

- Къде в столицата възстановяват емблематичен учебен полигон с пътни знаци, кръстовища и кръгово. Какво ще има още в съседство до него и как място ще се превърне също така и в зона за отдих – разказваме на страниците на „Телеграф“.

- Защо чужденци от няколко държави дойдоха в София и къде се вихрят с четки и доброволен труд.

С броя на вестник „Телеграф“ получавате и вкусния „Неделник“ - с рецепти за всеки вкус, както и много страници с игри и забавления