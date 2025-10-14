О ктомври отбелязва пик на златната треска, обхванала българите. Само до средата на месеца има ръст от 100% на клиентите, които влагат парите си в инвестиционно злато, спрямо октомври 2024 г.

Всеки 10-и, застанал на касата да обмени левове в евро, решава в последния момент да си купи злато.

Треската буквално преминава в истерия, сочат числата. От началото на 2025 г. досега българинът е купил златни кюлчета и монети за 800 млн. лв., а в края на годината се очаква числото на вложенията в инвестиционно злато да прескочи 1 млрд. лв., което е исторически резултат за България за личните вложения.

В броя на любимия всекидневник на 15 октомври ще откриете още:

-Шефът на РДНСК-София д-р. арх. Здравко Здравков: Да отчуждят частните терени, попадащи в речните корита. Пътна карта в 10 стъпки решава проблема с наводненията в България.

Тя е дело на шефа на РДНСК-София и бивш главен архитект на София Здравко Здравков. С този документ арх. Здравков посочва пътя, който следва да премине всяка една общинска администрация, изправена пред подобно предизвикателство.